Знадобляться генератори: в Укренерго попередили про можливі загрози взимку
Росія продовжить наносити удари по об'єктам енергосистеми.
Майбутня зима може бути важкою для усіх. Тож українцям слід бути готовими до будь-яких сценаріїв цієї зими, зокрема, до повторення атак на енергосистему країни. Про це заявив голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький під час брифінгу,
Він також підкреслив, що спрогнозувати ймовірність блекаутів або відключень електроенергії в наступному опалювальному сезоні неможливо.
«Що стосується наших підстанцій, ми абсолютно впевнені в «Укренерго» в тому, що наша магістральна мережа буде готова працювати без обмежень під час опалювального сезону і забезпечувати живлення споживачів з української енергосистеми, без будь-яких вузьких місць або обмежень», — додав голова «Укренерго».
Він порадив українцям не поспішати позбуватися генераторів, а навпаки — подбати про їхній технічний стан.
«Генератори — нехай вони будуть. Якщо немає і є можливість придбати — це хороша ідея. Нехай будуть про всяк випадок», — додав він.