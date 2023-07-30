Знадобляться генератори: в Укренерго попередили про можливі загрози взимку

Росія продовжить наносити удари по об'єктам енергосистеми.

Майбутня зима може бути важкою для усіх. Тож українцям слід бути готовими до будь-яких сценаріїв цієї зими, зокрема, до повторення атак на енергосистему країни. Про це заявив голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький під час брифінгу, пише NV, інформує ZN.ua.

Знадобляться генератори: в Укренерго попередили про можливі загрози взимку
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Він також підкреслив, що спрогнозувати ймовірність блекаутів або відключень електроенергії в наступному опалювальному сезоні неможливо.

«Що стосується наших підстанцій, ми абсолютно впевнені в «Укренерго» в тому, що наша магістральна мережа буде готова працювати без обмежень під час опалювального сезону і забезпечувати живлення споживачів з української енергосистеми, без будь-яких вузьких місць або обмежень», — додав голова «Укренерго».

Він порадив українцям не поспішати позбуватися генераторів, а навпаки — подбати про їхній технічний стан.

«Генератори — нехай вони будуть. Якщо немає і є можливість придбати — це хороша ідея. Нехай будуть про всяк випадок», — додав він.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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