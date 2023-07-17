Українські захисники знищили артилерійську систему "Тюльпан" з HIMARS під Бахмутом

Ця установка призначена для ураження найбільш укріплених фортифікацій.

Під Бахмутом Донецької області українські військові знищили артилерійську систему "Тюльпан" РФ , інформує Третя окрема штурмова бригада в Telegram.

© Википедия

"Аеророзвідка Третьої окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою "Адам" виявили та завдали удару по російському 240-мм самохідному міномету під Бахмутом", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua .

За інформацією військових, артилерійська установка "Тюльпан" призначена для ураження найбільш укріплених фортифікацій, командних пунктів, укриттів та інших артзасобів.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупаційні війська прагнуть зберегти свої позиції поблизу Бахмута Донецької області, тому регулярно стягують туди резерви.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що наступальні дії тривають на бахмутському напрямку.