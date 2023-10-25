Українські інженери вчилися захищати енергооб’єкти від російських атак у Великобританії

Українці проходили навчання у Royal Engineers на газовому заводі в Англії.

Королівські інженерні фахівці британської армії провели нову програму навчання, щоб допомогти Україні зміцнити її здатність захищати свою критично важливу національну інфраструктуру від атак російських безпілотників і ракет цієї зими, повідомило Міністерство оборони Великої Британії, інформує ZN.ua.

"Навчання покращить здатність України планувати захист своєї інфраструктури від російських атак, а слухачів навчать, як визначити найбільш вразливі елементи критично важливої національної інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин, а також де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри, щоб захистити ці об'єкти", - сказано в інформації.

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс зазначив, що вкрай важливо, щоб Україна отримувала підтримку, якої вона терміново потребує, протягом зими, оскільки її цивільне населення щодня стикається зі смертельною небезпекою з боку путінських сил. Він наголосив, що український народ продемонстрував непохитну стійкість перед обличчям незаконного вторгнення, і цей спеціалізований пакет навчання допоможе врятувати життя в холодні зимові місяці, коли доступ до надійної енергії є життєво важливим.

Двотижневий навчальний пакет був розроблений і проведений на прохання України щодо подальшого вдосконалення захисту її енергетичного сектору, і він уже просунувся за складністю порівняно з попередніми курсами, зосередженими на основних заходах захисту, таких як використання мішків з піском і укріплення.

Королівські інженери залучили спеціалізованих резервістів, які працюють у секторі критично важливої національної інфраструктури Великобританії, використали їхній професійний досвід і технічні знання для проведення елементів навчання на британському газовому заводі, військовому злітно-посадковому майданчику та в порту.


Ірина Мамчур, ZN.ua





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