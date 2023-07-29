ЦНС: Російська влада планує проведення терактів проти власного населення

Наразі триває інформаційна підготовка до операції.

У Брянській області росіяни планують провести теракт, щоб потім звинуватити у цьому українські Збройні сили. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

ЦНС: Російська влада планує проведення терактів проти власного населення
© Минобороны РоSSии/t.me

"В Брянській області, в районі від Нові Юрковичі до Біла Березка, російська влада планує проведення терактів проти власного населення. Наразі триває інформаційна підготовка до операції. місцеві попереджають, що останні два дні російська влада попереджає їх про можливе проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ з метою диверсій проти цивільного населення", – зазначають у відомстві.

У ЦНС додали, що для імітації протидії в цей район прибуває підсилення для контрдиверсійних заходів.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що російські загарбники використовують дітей на тимчасово окупованих територіях як “живий щит”. Окупанти використовують цивільні будівлі для розміщення особового складу. Зокрема, РФ розміщує військових у будівлях, де проживають діти.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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