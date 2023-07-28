Посол Латвії в НАТО вважає, що Захід повинен готуватися до тривалої агресивної політики РФ

На його думку, Путін бачить вихід із ситуації у затягуванні війни на довгі роки.

Західний світ, у тому числі і Латвія, повинні готуватися до тривалої агресивної політики РФ. Про це заявив новий посол Латвії в НАТО та колишній посол у Росії Маріс Рієкстіньш, повідомляє Delfi.

Посол Латвії в НАТО вважає, що Захід повинен готуватися до тривалої агресивної політики РФ
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На його думку, останні події свідчать, що глава Кремля Владімір Путін бачить вихід із ситуації у затягуванні війни на довгі роки.

Рієкстіньш пояснив, що така тактика РФ заснована на сподіваннях путінського режиму на те, що Україна не протримається і в неї вичерпаються ресурси, а підтримка з боку Заходу слабшатиме. Також Кремль розраховує, що на виборах у деяких країнах до влади можуть прийти сили, менш схильні підтримувати Київ.

"Ми повинні готуватися до довгострокової агресивної політики Росії", - заявив Рієкстіньш.

Він вважає, що поки Путін перебуває при владі в РФ, така політика буде продовжуватися і потрібно бути готовими протистояти їй.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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