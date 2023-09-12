Ексглава ЦРУ: США треба припинити свою протидію відправці ATACMS в Україну

Він також зазначив, що Київ може "змінити динаміку" війни, якщо зможе перерізати сухопутний міст, який росіяни встановили між Кримом та іншими окупованими територіями.

Ексглава ЦРУ: США треба припинити свою протидію відправці ATACMS в Україну
© Getty Images

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус закликав Сполучені Штати не блокувати передачу Україні ракет великої дальності. Про це повідомляє The Telegraph, інформує ZN.ua.

"США треба припинити свою протидію відправці армійської тактичної ракетної системи (ATACMS), тоді як інші лідери повинні збільшити кількість їхньої далекобійної зброї", – зазначив колишній очільник ЦРУ

За словами Петреус Київ може "змінити динаміку" війни, якщо зможе перерізати сухопутний міст, який росіяни встановили між Кримом та іншими окупованими територіями.

За його словами, Вашингтон підриває ці перспективи, відхиляючись від певних рішень, у тому числі щодо ATACMS, які можна запускати з ракетної системи залпового вогню HIMARS.

"Я сподіваюся, що … США нададуть армійські тактичні ракетні системи, які подвоять радіус дії того, що ми надали", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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