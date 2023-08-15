"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ

Берлін взяв до уваги останні події та дуже уважно слідкуэ за всім, що відбувається.

Представниця пресслужби Федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн на брифінгу в Берліні, відповідаючи на прохання прокоментувати ставлення до стратегії і тактики ЗСУ останніх днів, зокрема ударів по окремих об’єктах на території РФ заявила, що вони не оцінюватимуть дії ЗСУ. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

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"Це є справою України – як захищати власну територію і як боронитися проти цієї незаконної російської агресії. Оцінювати це – не наша справа. Ми підтримуємо Україну в її оборонній боротьбі проти російської агресії", – зазначила представниця уряду.

За її словами, в Берліні взяли до уваги останні події та дуже уважно слідкують за всім, що відбувається, але не збираються давати оцінок тому, як Україна веде війну.