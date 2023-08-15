"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ

Берлін взяв до уваги останні події та дуже уважно слідкуэ за всім, що відбувається.

Представниця пресслужби Федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн на брифінгу в Берліні, відповідаючи на прохання прокоментувати ставлення до стратегії і тактики ЗСУ останніх днів, зокрема ударів по окремих об’єктах на території РФ заявила, що вони не оцінюватимуть дії ЗСУ. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.
© unsplash/sincerelydavidcohen

"Це є справою України – як захищати власну територію і як боронитися проти цієї незаконної російської агресії. Оцінювати це – не наша справа. Ми підтримуємо Україну в її оборонній боротьбі проти російської агресії", – зазначила представниця уряду.

За її словами, в Берліні взяли до уваги останні події та дуже уважно слідкують за всім, що відбувається, але не збираються давати оцінок тому, як Україна веде війну.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ
РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"
Війська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: картаВійська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: карта
Минулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — ФедоровМинулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — Федоров
На ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНСНа ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНС
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба: Мета України — кордони 1991-го. І байдуже, скільки часу це займеКулеба: Мета України — кордони 1991-го. І байдуже, скільки часу це займе
Керівник апарату генсека НАТО Єнссен назвав "помилкою" свої заяви щодо обміну територій України на членство в АльянсіКерівник апарату генсека НАТО Єнссен назвав "помилкою" свої заяви щодо обміну територій України на членство в Альянсі
Rheinmetall вироблятиме деталі винищувачів у німецькому ВецеRheinmetall вироблятиме деталі винищувачів у німецькому Веце
Міноборони США прогнозує тривалий і важкий контрнаступ УкраїниМіноборони США прогнозує тривалий і важкий контрнаступ України
В України є план на випадок смерті Зеленського — PoliticoВ України є план на випадок смерті Зеленського — Politico
Уночі була спроба ДРГ проникнути на територію України з півночіУночі була спроба ДРГ проникнути на територію України з півночі
Броньовики, артсистеми, РСЗВ та ППО: Сили оборони продовжують завдавати нищівних втрат ворогуБроньовики, артсистеми, РСЗВ та ППО: Сили оборони продовжують завдавати нищівних втрат ворогу
Мєдвєдєв погрожує «ядерною пожежею» у разі успіху контрнаступу УкраїниМєдвєдєв погрожує «ядерною пожежею» у разі успіху контрнаступу України
Росія хоче поставляти в Африку викрадене з України зерно – ФедоровРосія хоче поставляти в Африку викрадене з України зерно – Федоров
Окупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — СіммонсОкупанти викрадають дітей, щоб знищити наступне покоління захисників України — Сіммонс
Последние новости
Подгружаем последние новости