Першого заступника мера Вознесенська затримали за розкрадання бюджету

Служба безпеки України виявила розкрадання в особливо великих розмірах.

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів заступником мера Вознесенська Андрієм Жуковим у Миколаївській області. Кошти, про які йдеться, мали піти на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах, повідомляє пресслужба відомства.

Першого заступника мера Вознесенська затримали за розкрадання бюджету

Схема розпилу полягала у виведенні в тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції, яку Андрій Жуков організував спільно з бухгалтерією та місцевим благодійним фондом. У такий спосіб зловмисники привласнили майже мільйон гривень, як повідомляють правоохоронці.

Спільникам загрожує до 12 років в’язниці за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють мера міста Костянтинівка та керівника місцевого комунального підприємства у розкраданні коштів, які було виділено на оборону міста.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
У Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARSУ Польщі створять центр виробництва та обслуговування HIMARS
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Блок рекламы


Похожие новости
В Австралії затримали 50 екоактивістів, які напали на потяг із вугіллямВ Австралії затримали 50 екоактивістів, які напали на потяг із вугіллям
Звільненого мера Полтави Олександра Мамая пов'язують з фігурантом скандальних листувань Портнова - деталіЗвільненого мера Полтави Олександра Мамая пов'язують з фігурантом скандальних листувань Портнова - деталі
В Польщі затримали російських диверсантів, які готували теракти на залізниціВ Польщі затримали російських диверсантів, які готували теракти на залізниці
У Києві затримали російського солдата: подробиці та фотоУ Києві затримали російського солдата: подробиці та фото
Партизани в Новій Каховці підірвали "заступника глави" окупаційної адміністраціїПартизани в Новій Каховці підірвали "заступника глави" окупаційної адміністрації
Суд подовжив зобов’язання одеським віце-мерам у справі Кауфмана-ГрановськогоСуд подовжив зобов’язання одеським віце-мерам у справі Кауфмана-Грановського
СБУ затримала заступника глави Одеської ОВА ТкачукаСБУ затримала заступника глави Одеської ОВА Ткачука
У місті зараз живуть від 4000 до 4500 людей – заступник мера БахмутаУ місті зараз живуть від 4000 до 4500 людей – заступник мера Бахмута
На Донеччині затримали коригувальника, який наводив ракети по цивільних об'єктахНа Донеччині затримали коригувальника, який наводив ракети по цивільних об'єктах
Кім пояснив, чому з бюджету Миколаївської області майже не виділяються гроші на ТрО і ЗСУКім пояснив, чому з бюджету Миколаївської області майже не виділяються гроші на ТрО і ЗСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости