Першого заступника мера Вознесенська затримали за розкрадання бюджету

Служба безпеки України виявила розкрадання в особливо великих розмірах.

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів заступником мера Вознесенська Андрієм Жуковим у Миколаївській області. Кошти, про які йдеться, мали піти на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах, повідомляє пресслужба відомства .

Схема розпилу полягала у виведенні в тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції, яку Андрій Жуков організував спільно з бухгалтерією та місцевим благодійним фондом. У такий спосіб зловмисники привласнили майже мільйон гривень, як повідомляють правоохоронці.

Спільникам загрожує до 12 років в’язниці за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють мера міста Костянтинівка та керівника місцевого комунального підприємства у розкраданні коштів, які було виділено на оборону міста.