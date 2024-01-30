У Києві затримали агента ФСБ: шпигував за Третьою штурмовою і хотів влаштуватися на оборонний завод

Зрадник намагався виявити і передати агресору локації запасних командних пунктів бригади і штабу.

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Агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою і хотів влаштуватися на оборонний завод, затримали у Києві, повідомляє Служба безпеки України, інформує ZN.ua .

"Передусім фігурант намагався виявити і передати агресору локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ. Також він "зливав" окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці", - йдеться в інформації української спецслужби.

За даними кіберфахівців СБУ , у його "звітах" до ФСБ проходила інформація як про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, так і про котельні КП "Київтеплоенерго". Розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нової серії прицільних ударів по військовій та критичній інфраструктурі України.

Крім того, за вказівкою російської спецслужби її агент намагався влаштуватися на оборонний завод у столичному регіоні. Для виконання цього завдання фігурант підготував на себе резюме та відправив його до кадрового підрозділу стратегічного підприємства. У разі отримання посади, зловмисник планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях оборонного об’єкта.

Однак ворожого агента викрили, задокументували його злочинну діяльність і затримали під час виконання розвідувального завдання. За даними слідства, затриманим є 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ у Москві та Московській області.

Спочатку комунікація киянина з посадовцем спецслужби РФ відбувалась через один із прокремлівських Телеграм-каналів, а згодом представник ФСБ спілкувався зі своїм агентом в анонімному чаті популярного месенджера.

Щоби виявити локації потенційних цілей для ворога, зрадник обходив вулиці Києва та його околиці й приховано фотографував потрібні об’єкти. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.