В Києві затримали голову ВЛК одного із військкоматів Києва

За 10 тисяч доларів оформляв документи про непридатність до служби.

Голову військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Києва викрили на видачі фіктивних довідок про непридатність до військової служби, інформує ZN.ua .

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Як заявили у Державному бюро розслідувань, голова ВЛК був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ та начальника Голосіївського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких Бюро викрило на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку на початку серпня 2023 року.

За розробленою організаторами схемою він виготовляв чоловікам пакет фіктивних документів про, нібито, непридатність до військової служби та передавав їх своїм спільникам. Для однієї особи «пакет документів» коштував 10 тисяч доларів США .

Правоохоронці задокументували кілька випадків видачі фіктивних документів після чого голові ВЛК повідомили про підозру у службовому підробленні (ч. 3 ст. 366 КК України). Відповідно до цієї статті йому загрожує до 9 років тюрми.