Одного дня суверенна Україна стане частиною НАТО – Мірча Джоане

Заступник Генсека Альянсу також повторив позицію відомства щодо розміщення своїх військових на території України.

© EPA-EFE/DUMITRU DORU

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вкотре запевнив Україну у продовженні надання допомоги, але наголосив, що розгортання військ Альянсу на території нашої держави не буде. Про це повідомляє El Pais, інформує ZN.ua .

"Ми повністю поважаємо право наших союзників вносити нові ідеї. Але в НАТО ми не маємо намірів і планів розгортати війська в Україні. Ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну та уникати ескалації у відносинах з Росією. Це особливо важливо після того, як Україна розпочала переговори про вступ до ЄС та наближення до НАТО.

Ми не можемо сказати, коли, але одного дня суверенна Україна стане частиною і НАТО, і ЄС. Ймовірно, ця війна триватиме ще деякий час. Тому НАТО продовжуватиме забезпечувати підтримку України та уникати ескалації у відносинах із Росією", – зазначив Джоане.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі щодо підтримки України, яка відбулася 26 лютого, президент Франції Еммануель Макрон зробив припущення, що країни НАТО та ЄС все ж можуть відправити в нашу країну свої війська у майбутньому, одразу попередивши, що зараз консенсусу щодо цього серед союзників немає. На це критично відреагували лідери крайніх лівих і ультраправих сил Франції, назвавши президента безвідповідальним лідером, який "грається у воєначальника".