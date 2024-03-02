Одного дня суверенна Україна стане частиною НАТО – Мірча Джоане

Заступник Генсека Альянсу також повторив позицію відомства щодо розміщення своїх військових на території України.

Одного дня суверенна Україна стане частиною НАТО – Мірча Джоане
© EPA-EFE/DUMITRU DORU

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вкотре запевнив Україну у продовженні надання допомоги, але наголосив, що розгортання військ Альянсу на території нашої держави не буде. Про це повідомляє El Pais, інформує ZN.ua.

"Ми повністю поважаємо право наших союзників вносити нові ідеї. Але в НАТО ми не маємо намірів і планів розгортати війська в Україні. Ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну та уникати ескалації у відносинах з Росією. Це особливо важливо після того, як Україна розпочала переговори про вступ до ЄС та наближення до НАТО.

Ми не можемо сказати, коли, але одного дня суверенна Україна стане частиною і НАТО, і ЄС. Ймовірно, ця війна триватиме ще деякий час. Тому НАТО продовжуватиме забезпечувати підтримку України та уникати ескалації у відносинах із Росією", – зазначив Джоане.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі щодо підтримки України, яка відбулася 26 лютого, президент Франції Еммануель Макрон зробив припущення, що країни НАТО та ЄС все ж можуть відправити в нашу країну свої війська у майбутньому, одразу попередивши, що зараз консенсусу щодо цього серед союзників немає. На це критично відреагували лідери крайніх лівих і ультраправих сил Франції, назвавши президента безвідповідальним лідером, який "грається у воєначальника".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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Одного дня суверенна Україна стане частиною НАТО – Мірча ДжоанеОдного дня суверенна Україна стане частиною НАТО – Мірча Джоане
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