По 11 тис. доларів за фальшивий висновок. СБУ викрила у Києві посадовиць, які заробляли на ухилянтах

Одна з посадовиць працювала в лікарні, інша – у військокматі.

Служба безпеки України викрила у Києві лікарів та співробітників військкомату на корупційній схемі з ухилянтами від армії. Зокрема, до схеми входила завідувачка одного з діагностичних медцентрів столиці та посадовиця місцевого військкомату, повідомили в СБУ , інформує ZN.ua .

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«За хабарі вони «допомагали» військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я. Для цього посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів», – зазначили в СБУ .

За свої послуги з «пацієнтів» ділки вимагали по 11 тисяч доларів. Гроші фігуранти справи ділили між собою. Передавав хабарі, за даними СБУ , їх знайомий.

«У ході обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто виявлено великі суми коштів, а також телефони, печатки і документи із доказами злочинних дій», – додали в СБУ .

Посадовицям та їхньому посереднику повідомили про підозру за:

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Всіх трьох суд вже відправив під варту без права внесення застави. Розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 9 років в’язниці з конфіскацією майна.