Монумент "Батьківщина-мати" в Києві планують перейменувати

Нову назву має схвалити Мінкультури.

Сьогодні у Києві почали встановлювати на щиті монумента "Батьківщини-матері" Герб України замість герба колишнього СРСР. Крім того, на засіданні вченої ради музею вирішуно перейменувати монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати". Про це розповів в ефірі " Українського радіо " гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук, інформує ZN.ua .

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За його словами, для такого кроку є всі підстави: монумент створений в Україні зусиллями українських робітників, інженерів, учених.

"Він є унікальною пам'яткою науки і техніки. Цей монумент сьогодні отримує друге життя. Він є символом стійкості та незламності українського народу", - додає Савчук.

Диркетор музею сподівається, що рішення про перейменування буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня цього року - Дня Незалежності України.

"Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягнути цієї мети напередодні Дня Незалежності. І це не просто автономна мета. Я весь час підкреслюю взаємозв'язок цих процесів — зміни герба на щиті й появу тризуба, перейменування монументу, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж", – зазначив Савчук.