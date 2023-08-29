У Зеленського розповіли, що росіяни планують мобілізувати у Криму ще билзько 40 тисяч українців

З них 10 тисяч - потенційні призовники на строкову службу.

Представництво президента України в АР Крим повідомляє, що окупанти планують розпочати нову хвилю мобілізації на півострові до лав армії РФ . У повідомленні представництва на сторінці у Facebook сказано, що мобілізаційні пункти відкриваються просто на центральній набережні, один з таких вже працює в Алушті, інформує ZN.ua .

© Getty Images

"У Севастопольському військкоматі вони проводять наради та інструктажі. Повістки будуть роздавати в супроводі співробітників поліції або Росгвардії, - сказано у повідомленні представництва. - Особлива увага приділятиметься так званим ухилянтам. Окупанти планують мобілізувати до 30 тисяч осіб та призвати до 10 тисяч строковиків".

На окупованому півострові зараз також працюють інструктори-волонтери, які проводять курси підготовки. Усіх "охочих" вони навчають військово-польової медицини, навичкам стрілецького бою, управління безпілотниками та альпінізму. Заняття проводять в польових умовах. Завдання створюють, беручи до уваги досвід війни.

"Окупанти шукають всі можливі форми залучення мешканців окупованого Криму до участі у війні проти України. Путін підписав указ, згідно з яким "оперативний штаб" окупованого Криму зможе "координувати" роботу військових частин, а також залучати громадян до "охорони та боротьби з диверсантами на добровільній основі", - сказано у представництві.