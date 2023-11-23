В Україні планують виготовляти бронетехніку з купольними системами РЕБ

Вони мають захистити бронемашини від БПЛА.

Компанія "Українська бронетехніка" працює над постачанням і випробуванням кількох систем радіоелектронної боротьби купольного типу для захисту бронеавтомобілів від загрози БПЛА. Про це розповів генеральний директор компанії Владислав Бельбас в інтерв’ю "Військовому кур’єру", інформує ZN.ua.

В Україні планують виготовляти бронетехніку з купольними системами РЕБ
© Михайло Федоров/Telegram

Як уточнили в компанії, йдеться як про західні зразки систем РЕБ, так і про ймовірність оснащення бронеавтомобілів системами від українських виробників, зокрема від компанії Kvertus.

Говорячи про купольні РЕБ, Бельбас наголошує, що сьогодні реалізацію таких ініціативних проєктів значно ускладнює система закупівель озброєння, яка є дуже складною.

"Наша система закупівель озброєння не дозволяє нам це зробити в ініціативному порядку, оскільки це інші війська, це радіоелектронна розвідка, вона проводить випробування таких систем і рекомендує їхнє застосування.

Ми робимо машину і нам говорять, що треба зробити роз’єм, вихід чи кріплення під ту чи іншу систему. Ми це не визначаємо, це визначають інші роди військ, ніж ті, які замовляють автомобілі. Тому в цьому є складність", — пояснює Бельбас.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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