В Україні планують об’єднувати заклади вищої освіти

Роз'яснення дали у МОН.

Міністерство освіти і науки планує об’єднувати заклади вищої освіти з метою оптимізації мережі. Цей процес має відбуватися за взаємною згодою з викладачами та студентами. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі програми «Модуль знань» на «Суспільному», інформує ZN.ua .

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Він пояснив, що об’єднання вишів є клопітким процесом, що вимагає багато дискусій на місцях, і він відбуватиметься точково по всій країні.

«Ми не хочемо це робити, щоб були якісь бунти від викладачів чи студентів, це має бути за взаємною згодою», – зауважив Винницький.

За його словами, треба проводити роботу, щоб усі дотичні до процесу об’єднання мали змогу зрозуміти, що таке об’єднання відбуватиметься на користь закладу вищої освіти.

Винницький додав, що наразі на погодженні Кабміну перебуває шість потенційних урядових рішень про об’єднання закладів вищої освіти.

«Думаю, до кінця цього року будемо мати як мінімум шість таких об’єднань у різних регіонах», – резюмував він.