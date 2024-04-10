У США планують виготовляти 650 ракет для Patriot на рік
Виробник обладнання отримав амбіційну ціль.
Компанія RTX, яка займається виготовленням та обслуговуванням ЗРК Patriot, збирається виготовляти 650 ракет ППО для цього комплексу на рік, і досягнути амбітної мети вже за наступні кілька років. Про це пише портал
Такі потреби продиктовані як замовленнями для армії США, так і потребами України, яка вже два роки протистоїть повномасштабному російському вторгненню.
Як відомо, Lockheed (попередник RTX) виробляв 350 ракет на рік у 2018 році та працював над збільшенням виробництва до 500 ракет на рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Зараз концерн фінансується армією США для виробництва 550 ракет на рік на своїй виробничій лінії в Камдені, штат Арканзас. В грудні минулого року стало відомо, що компанії вдалося виготовити за рік 500 ракет, як попередньо планувалося.
"Хоча армія ще не профінансувала чергове збільшення виробництва ракет, у другій половині 2022 року компанія Lockheed вирішила продовжувати внутрішні інвестиції, щоб мати можливість будувати 650 ракет на рік. Ми бачимо попит", — сказав віце-президент компанії Бред Девідсон.