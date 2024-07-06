Жінку, що корегувала ракетні удари, засудили до довічного

На Черкащині до довічного ув'язнення засуджено жінку, яка коригувала російські ракетні обстріли в регіоні та намагалася влаштуватися в ОВА.

Про це розповіла речниця Служби безпеки у Черкаській області Катерина Дрога спеціально для "Суспільне Черкаси".

За інформацією наданою СБУ, засуджена коригувала ракетні удари загарбників по території регіону. Серед основних цілей були об’єкти військової інфраструктури ЗСУ, інформує Апостроф.

"Для виконання завдання вона виїжджала на місцевість, проводила розвідку і через анонімний чат передавала росіянам координати та детальний опис українських об’єктів", - каже Катерина Дрога.

Виконуюча обов'язки речниці Черкаської обласної прокуратури Світлана Чубенко розповіла, що засуджена виконувала завдання представників російської спецслужби:

"Вона передавала ФСБ інформацію і точні координати військових об’єктів у Черкасах та Черкаській області. Також у соціальних мережах активно виправдовувала вторгнення РФ в Україну та захоплювалася військовослужбовцями держави-агресора і "вагнерівцями"".

Також, жінка намагалась влаштуватись до Черкаської обласної військової адміністрації, щоб шпигувати зсередини апарату управління.

Суд визнав жінку винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • частина 2 та частина 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"Окрім максимального терміну покарання у виді довічно позбавлення волі, суд призначив конфіскувати все майно жінки", — додала Катерина Дрога.


Володимир Співак, Апостроф





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