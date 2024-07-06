Жінку, що корегувала ракетні удари, засудили до довічного

На Черкащині до довічного ув'язнення засуджено жінку, яка коригувала російські ракетні обстріли в регіоні та намагалася влаштуватися в ОВА.

Про це розповіла речниця Служби безпеки у Черкаській області Катерина Дрога спеціально для "Суспільне Черкаси".

За інформацією наданою СБУ , засуджена коригувала ракетні удари загарбників по території регіону. Серед основних цілей були об’єкти військової інфраструктури ЗСУ, інформує Апостроф .

"Для виконання завдання вона виїжджала на місцевість, проводила розвідку і через анонімний чат передавала росіянам координати та детальний опис українських об’єктів", - каже Катерина Дрога.

Виконуюча обов'язки речниці Черкаської обласної прокуратури Світлана Чубенко розповіла, що засуджена виконувала завдання представників російської спецслужби:

"Вона передавала ФСБ інформацію і точні координати військових об’єктів у Черкасах та Черкаській області. Також у соціальних мережах активно виправдовувала вторгнення РФ в Україну та захоплювалася військовослужбовцями держави-агресора і "вагнерівцями"".

Також, жінка намагалась влаштуватись до Черкаської обласної військової адміністрації, щоб шпигувати зсередини апарату управління.

Суд визнав жінку винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

частина 2 та частина 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"Окрім максимального терміну покарання у виді довічно позбавлення волі, суд призначив конфіскувати все майно жінки", — додала Катерина Дрога.