Це має припинитися: в ООН засудили ракетний удар по Чернігову

В ООН висловили стурбованість черговою атакою Росії проти мирного населення.

Координаторка ООН з гуманітарних питань Деніз Браун засудила ракетний удар по Чернігову 19 серпня, інформує ZN.ua.

Це має припинитися: в ООН засудили ракетний удар по Чернігову
© Пресс-служба ООН

"Я вкрай стурбована звісткою про черговий російський удар по центру Чернігова на півночі України, унаслідок чого десятки мирних жителів було вбито й поранено, зокрема дітей. Ницо нападати на головну площу великого міста вранці, коли люди гуляють, деякі йдуть у церкву, щоб відсвяткувати релігійне свято для багатьох українців. Я засуджую повторення російських ударів по населених пунктах України", – йдеться в її заяві на сайті організації.

Браун наголосила, що російські удари призводять "до людських жертв, масових руйнувань і різкого збільшення гуманітарних потреб".

Вона нагадала, що міжнародне гуманітарне право суворо забороняє спрямовані проти цівільних осіб чи об'єктів напади.

"Це має припинитися", – заявила Браун.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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