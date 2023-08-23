Це має припинитися: в ООН засудили ракетний удар по Чернігову
В ООН висловили стурбованість черговою атакою Росії проти мирного населення.
Координаторка ООН з гуманітарних питань Деніз Браун засудила ракетний удар по Чернігову 19 серпня, інформує
"Я вкрай стурбована звісткою про черговий російський удар по центру Чернігова на півночі України, унаслідок чого десятки мирних жителів було вбито й поранено, зокрема дітей. Ницо нападати на головну площу великого міста вранці, коли люди гуляють, деякі йдуть у церкву, щоб відсвяткувати релігійне свято для багатьох українців. Я засуджую повторення російських ударів по населених пунктах України", – йдеться в її заяві на
Браун наголосила, що російські удари призводять "до людських жертв, масових руйнувань і різкого збільшення гуманітарних потреб".
Вона нагадала, що міжнародне гуманітарне право суворо забороняє спрямовані проти цівільних осіб чи об'єктів напади.
"Це має припинитися", – заявила Браун.