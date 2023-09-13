Українські дрони за ніч уразили техніки РФ під Бахмутом на мільйони доларів

Міністр Федоров показав відео роботи “Армії дронів” по об’єктах росіян.

Оператори ударних БпЛА українського проєкту "Армія дронів" на бахмутському напрямку за одну ніч завдали ударів по техніці російських окупантів, сукупна вартість якої склала мільйони доларів. Відео з моментами ураження низки ворожих об’єктів показав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, інформує ZN.ua.

Українські дрони за ніч уразили техніки РФ під Бахмутом на мільйони доларів
© Скріншот з відео

"Серед результатів полювання підрозділу CODE 9.2 ударним безпілотником – самохідна артилерійська установка, протитанкова гармата «Рапіра», польовий склад з боєприпасами", – уточнив він у описі до ролику.

За словами Федорова, цей кейс підтверджує, що вести бойові дії за допомогою безпілотників дешевше. Він запевнив, що держава максимально докладає зусиль для забезпечення всієї лінії фронту такою технікою в межах проєкту "Армія дронів".


Максим Царук, ZN.ua





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