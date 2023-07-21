Новостей.COM ⇒
2023-07-21
Знищили понад 100 тонн зерна: «Калібри» влучили у термінали на Одещині
Це вже четверта за тиждень атака країни-терористки на Одещину.
Цієї ночі росіяни двічі завдавали ракетних ударів по Одеській області. У результаті однієї з атак ворог знищив більше 100 тонн зерна,
© Mind.ua
За його словами, окупанти з акваторії Чорного моря випустили ракети типу «Калібр», які поцілили у зернові термінали одного з аграрних підприємств регіону.
«Російські окупанти знищили 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, які зберігалися у терміналах», - уточнив посадовець.
Також від вибуху постраждали двоє людей, вони отримали різані рани від уламків розбитого скла.
Володимир Дедей, ZN.ua