Знищили понад 100 тонн зерна: «Калібри» влучили у термінали на Одещині

Це вже четверта за тиждень атака країни-терористки на Одещину.

Цієї ночі росіяни двічі завдавали ракетних ударів по Одеській області. У результаті однієї з атак ворог знищив більше 100 тонн зерна, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, інформує ZN.ua .

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За його словами, окупанти з акваторії Чорного моря випустили ракети типу «Калібр», які поцілили у зернові термінали одного з аграрних підприємств регіону.

«Російські окупанти знищили 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, які зберігалися у терміналах», - уточнив посадовець.

Також від вибуху постраждали двоє людей, вони отримали різані рани від уламків розбитого скла.