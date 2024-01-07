Путін робить усе можливе, щоб спробувати підкорити українців — Кірбі

Президент РФ не виглядає людиною, яка прагне мирних переговорів.

Путін робить усе можливе, щоб спробувати підкорити українців і точно не схожий на людину, яка хоче вести перемовини про припинення війни. На цьому під час брифінгу наголосив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Путін робить усе можливе, щоб спробувати підкорити українців — Кірбі
© U.S. Secretary of Defense/flickr

«За останні 48-72 години ви всі бачили, що Росія продовжує здійснювати атаки безпілотниками та ракетами, зокрема і балістичними, по Україні, причому не лише по військових цілях, а і по цивільних, а також прагне атакувати їхню інфраструктуру, використавши зиму як зброю», — сказав він, інформує ZN.ua.

Кірбі вкотре наголосив на важливості ухвалення наданого президентом Джо Байденом запиту на додаткове фінансування України, додавши, що кошти на допомогу України скінчилися.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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Путін робить усе можливе, щоб спробувати підкорити українців — КірбіПутін робить усе можливе, щоб спробувати підкорити українців — Кірбі
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