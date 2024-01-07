Путін робить усе можливе, щоб спробувати підкорити українців — Кірбі

Президент РФ не виглядає людиною, яка прагне мирних переговорів.

Путін робить усе можливе, щоб спробувати підкорити українців і точно не схожий на людину, яка хоче вести перемовини про припинення війни. На цьому під час брифінгу наголосив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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«За останні 48-72 години ви всі бачили, що Росія продовжує здійснювати атаки безпілотниками та ракетами, зокрема і балістичними, по Україні, причому не лише по військових цілях, а і по цивільних, а також прагне атакувати їхню інфраструктуру, використавши зиму як зброю», — сказав він, інформує ZN.ua .

Кірбі вкотре наголосив на важливості ухвалення наданого президентом Джо Байденом запиту на додаткове фінансування України, додавши, що кошти на допомогу України скінчилися.