Організував схему контрабанди мікроелектроніки військового призначення: в США судять росіянина Петрова

Чоловікові загрожує багаторічне ув'язнення.

У Сполучених Штатах судять громадянина Росії, який, за даними слідства, надсилав до РФ електроніку для військової техніки, інформує ZN.ua .

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Як йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства юстиції США , 33-річний Артур Петров, який має російсько-німецьке громадянство і мешкав на Кіпрі, звинувачується у порушенні експортного контролю, контрабанді, шахрайстві та відмиванні грошей - загалом за 11 пунктами, покарання за більшість з яких становить до 20 років позбавлення волі.

Затриманий 26 серпня на Кіпрі за запитом США росіянин брав участь у схемі закупівлі американської мікроелектроніки для виробників, які постачають зброю та інше обладнання російським військовим.

Чоловік, за допомогою підставних компаній у країнах-посередниках, купував в США та постачав до Росії мікроелектроніку військового призначення.

Він працював на російське ТОВ «Електроком ВПК», який постачає російській армії зброю та інше обладнання.

У Мін’юсті США наголосили, що Петров усвідомлював, що ці поставки порушують експортний контроль США щодо Росії.

«Передбачуване створення та заснування заплутаної мережі підставних компаній демонструє ретельно продумані заходи, які противники вживають для викрадення конфіденційних технологій», — наголосили у Мін’юсті.

Петров купував мікроелектроніку в американських експортерів за допомогою очолюваної ним кіпрської підставної компанії Astrafteros Technokosmos LTD нібито для систем пожежної безпеки.

Придбані ним найменування товарів, зокрема включають мікроконтролери та інтегральні схеми, які знаходяться у Торгово-контрольному списку Міністерства торгівлі США та не можуть бути експортовані чи реекспортовані до Росії без відповідної ліцензії.

Загалом в результаті реалізації цієї схеми до РФ було відправлено електронних компонентів військового призначення на понад чверть мільйона доларів.

28 серпня у Німеччині було заарештовано громадянина російського походження, якого слідство підозрює у постачанні до Росії деталей для виробництва безпілотників «Орлан-10».