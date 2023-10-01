Спецоперація «Бариня»: ГУР завербувало військового РФ, який перевів на наш бік 11 російських солдатів
Юсов та завербований військовий розповів, як відбувалась спецоперація.
Головне управління розвідки Міноборони України провело успішну спецоперацію під кодовою назвою «Бариня», в результаті якої завербували російського кадрового військового. Про деталі операції розповів представник ГУР МОУ Андрій Юсов,
«Внаслідок спецоперації «Бариня» на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Алфьоров Даніло Владіміровіч, який з червня 2023 року активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ в полон декількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію», – заявив Юсов.
За його словами, на підконтрольну Україні територію Алфьорова доставили Сили спеціальних операцій ЗСУ. Сам росіянин зустрівся з українською стороною за допомогою проєкту «Хочу жить».
«Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців РФ, які хочуть здатися в полон за програмою «Хочу жить». За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з «Хочу жить», що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися в полон», – додав Алфьоров.