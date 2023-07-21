НАБУ викрило схему розкрадання 450 млн грн на ДП "Поліграфічний комбінат "України" ексміністром охорони здоров?я

Йдеться про колишнього міністра Максима Степанова.

Національне антикорупційне бюро викрило схему розкрадання коштів ДП "Поліграфічний комбінат "Україна". Йдеться про понад 450 млн грн. Схему розкрили завдяки роботі міжнародної слідчої групи у складі слідчих України, Естонії та Франції, повідомляє пресслужба НАБУ, інформує ZN.ua.

НАБУ викрило схему розкрадання 450 млн грн на ДП
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НАБУ 20 липня 2023 року повідомило про підозру п'ятьом особам:

  • колишньому директору ДП — він же Максим Степанов, колишній міністр охорони здоров'я;
  • ексначальнику відділу ДП;
  • фізичній особі-пособнику злочину;
  • до Естонії правоохоронці направили документи для повідомлення про підозру двом громадянам Естонії (директору та менеджеру підконтрольної компанії).

Степанов у 2013 році придбав на підставних осіб естонську компанію. Він організував закупку матеріалів для виготовлення бланків документів (паспортів, ID-карт, посвідчень водія) через цю компанію. Компанія купувала матеріали напряму у виробників. Потім вона перепродавала їх ДП за завищеною ціною у 4-6 разів. Протягом 2013-2016 років ця схема дозволила присвоїти 450 млн грн.

Степанов продав 45% своїх акцій компанії, яка фактично не працювала, іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів. НАБУ відмічає, що фактична ринкова вартість компанії становила близько 100 тисяч доларів.

Степанов задекларував гроші, отримані від продажу, і так отримав можливість їх вільно використовувати. На рахунки близьких осіб він одразу перерахував 150 тисяч доларів.

Ексдиректор запатентував на компанію, яка здійснювала закупки, право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи. Ці елементи використовуються в українських паспортах. Як виявили правоохоронці, кожен громадянин, коли отримував документи, по-перше, переплачував, а, по-друге, збагачував особисто Степанова.

Естонія надала докази, які дозволили притягнути до відповідальності чотирьох осіб за відмив коштів, викрадених з "Поліграфкомбінату". Серед них двоє – керівник та менеджер підконтрольної Степанову компанії, а також ще двоє пособників.

Дії співучасників кваліфікують за ч. 5 ст. 191 КК України — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Ексдиректору Степанову додатково інкримінують відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом за ч. 3 ст. 209 КК України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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