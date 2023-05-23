НАБУ знайшло ще пів мільйона доларів у справі про хабар ексголові ВСУ Князєву
Обшук провели напередодні.
Детективи Національного антикорупційного бюро вилучили ще майже пів мільйона доларів США під час обшуку у справі про отримання хабаря колишнім головою Верховного суду України Всеволодом Князєвим,
Обшук провели напередодні, 22 травня, у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн дол. США неправомірної вигоди тоді ще головою Верховного суду і адвокатом, які перший мав отримати в обмін на рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.
«НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів», - заявили в антикорупційних органах.