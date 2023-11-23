Про необхідність збільшення кількості детективів НАБУ агентство і західні партнери говорять уже не один рік - Малюська

Уряд просить парламент прийняти два антикорупційні законопроєкти ще до кінця року.

Збільшення кількості співробітників НАБУ на 300 осіб, що передбачене одним із антикорупційних законопроєктів, внесених урядом до Верховної Ради, має врешті допомогти проводити резонансні розслідування вчасно, в терміни, передбачені законодавством, сказав у телемарафоні міністр юстиції Денис Малюська, інформує ZN.ua.

Про необхідність збільшення кількості детективів НАБУ агентство і західні партнери говорять уже не один рік - Малюська
© НАБУ

"Збільшення кількості детективів НАБУ на 300 осіб - це та реформа, про яку нас прохали наші західні партнери і власне, саме НАБУ вже не один рік, тому що їм просто не вистачає рук вести ті провадження, які вони вже зареєстрували. Відповідно, щоб ефективно працювати, ловити корупціонерів, їм потрібні додаткові ресурси. Це об’єктивна обгрунтована потреба правоохоронних органів", - сказав Малюська.

За його словами, кількість безумовно має перерости в якість. Він висловив сподівання, що збільшення кількості співробітників допоможе проводити розслідування швидше й оперативніше, щоби вкладатися в строки, передбачені кримінальним законодавством.

"Зараз окремі гучні кримінальні провадження щодо дуже вагомих, топових особистостей в нашій державі були закриті у зв’язку з тим, що сплинули строки розслідування. Це свідчить, напевно, що ресурсів, аби швидко розслідувати кримінальні провадження не вистачає. Хотілося б, щоб таких закриттів без вироків було якомога менше", - зазначив міністр.

Він додав, що уряд просить парламент прийняти ці два законопроєкти до кінця цього року, протягом наступного півтора місяця. На думку Малюськи, це важливо, це критично, і скоріш за все, саме так і відбудеться.

Нагадаємо, Кабмін зареєстрував у Раді антикорупційні законопроєкти, ухваленням яких влада планує виконати дві з чотирьох головних рекомендацій, наданих з боку Європейської комісії в недавньому звіті щодо прогресу України на шляху до вступу в ЄС.

Один із законопроєктів передбачає збільшення кількості співробітників Національного антикорупційного бюро на 300 людей – до 1000. Влада має намір проводити відповідні конкурси поетапно через обмежені можливості фінансування в умовах воєнного стану, додаючи по 100 працівників на рік у 2024-2026 роках. Начальницький склад пропонується збільшити з 500 до 750 осіб.


Ірина Мамчур, ZN.ua





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