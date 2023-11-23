Литва передала Україні три мільйони одиниць боєприпасів

Київ також отримав системи дистанційного підриву.

Україна отримала від Литви три мільйони одиниць боєприпасів, повідомило Міністерство оборони Литви, інформує ZN.ua .

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"Сьогодні в Україну надійшла військова підтримка з Литви: три мільйони одиниць боєприпасів 7,62?51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження для ЗСУ. Наша прихильність допомоги Україні залишається непохитною", – заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Міністерство оборони Литви у п’ятницю, 17 листопада, повідомило про передачу Україні пакету військової допомоги. У рамках нового пакету країна передала генератори, ліжка та польові пайки.