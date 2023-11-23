Литва передала Україні три мільйони одиниць боєприпасів

Київ також отримав системи дистанційного підриву.

Україна отримала від Литви три мільйони одиниць боєприпасів, повідомило Міністерство оборони Литви, інформує ZN.ua.

Литва передала Україні три мільйони одиниць боєприпасів
© Міністерство оборони Литви

"Сьогодні в Україну надійшла військова підтримка з Литви: три мільйони одиниць боєприпасів 7,62?51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження для ЗСУ. Наша прихильність допомоги Україні залишається непохитною", – заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Міністерство оборони Литви у п’ятницю, 17 листопада, повідомило про передачу Україні пакету військової допомоги. У рамках нового пакету країна передала генератори, ліжка та польові пайки.


Анна Конюченко, ZN.ua





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