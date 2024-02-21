Додому вдалося повернути одинадцять українських дітей

Найменшій повернутій дитині — два роки, найстаршій — шістнадцять,

© Омбудсмен Дмитро Лубінець/ Telegram

Шість дівчаток, серед яких рідні дворічні сестрички-двійнята, та п'ять хлопчиків повернулися на вільну українську територію з тимчасово окупованої та з Росії. Найменшій повернутій дитині — два роки, найстаршій — шістнадцять, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує ZN.ua .

"Українців вдалося повернути з ТОТ та РФ за посередництва держави Катар та за підтримки ЮНІСЕФ, а також сприяння у роботі Державної прикордонної служби. Це повернення, як і всі інші, відбулося у межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA. Напрацюванням шляху повернення та всім процесом займався офіс омбудсмана спільно з іншими органами державної влади", - написав Лубінець.

Він додав, що рідні дітей звернулися до омбудсмана, аби повернути примусово переміщених і депортованих українців на батьківщину.

Спільно з командою уповноваженого дітей зустрічав посол Катару в Україні Гаді Аль-Гаджрі. За інформацією Лубінця, двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки один малюк зовсім не може пересуватися. Доля дітей трагічна — вони вимушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних. Деяких РФ примусово паспортизувала і навіть знайшла їм “опікунів”.

Тепер українці вдома, команда офісу уповноваженого зазначає, що важливо не тільки подбати про логістичний, безпековий та інші напрямки повернення, а й надалі забезпечити отримання дітьми психологічної, гуманітарної допомоги, залучаючи до цього партнерів.