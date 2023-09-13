Джон Бреннан: Трамп і Путін захоплені один одним, тож вони гратимуть на користь один одного

Це шкодитиме і Україні, і США, і Заходу в цілому.

Хоча президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що Дональд Трамп не підтримає Росію у випадку своєї перемоги на виборах президента США , адже так не роблять "сильні американці", у Вашингтоні вважають по-іншому. Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан наголосив в ефірі MSNBC , що для російського диктатора Владіміра Путіна перемога республіканця є критично важливою, адже це піде на користь РФ , інформує ZN.ua .

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"Для Путіна, я вважаю, абсолютно важливо, щоб Дональд Трамп виграв вибори. Путін і Трамп є членами спільноти автократів, що захоплені одне одним. І вони збираються лестити один одному і грати на користь один одного", – зазначив Бреннан.

На його думку, повернення Трампа у Білий дім нашкодить не лише Україні, але й Заходу, адже тоді у Путіна буде однодумець, з яким він зможе співпрацювати. Та Бреннан наголошує, що від цього постраждають і Штати.