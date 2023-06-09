Міністерство охорони здоров’я прокоментувало чутки про епідемію холери у підтоплених регіонах Херсонщини

У відомстві попросили не поширювати неперевірену інформацію.

Міністерство охорони здоров’я України, коментуючи чутки про епідемію холери на підтоплених територіях внаслідок підриву Каховської ГЕС, закликало перевіряти інформацію та "не підігрувати" ворогу. Про це йдеться на офіційному сайті міністерства, інформує ZN.ua.

Міністерство охорони здоров’я прокоментувало чутки про епідемію холери у підтоплених регіонах Херсонщини
© Соцмережі

"Соцмережами ширяться повідомлення про страшну епідемію холери. Будь ласка, не поширюйте неперевірену інформацію - так ви підіграєте ворогу. Слідкуйте за інформацією, яку публікують виключно офіційні джерела", - ідеться в повідомленні.

У МОЗ зауважують, що на затоплених територіях можуть виникнути різні хвороби, насамперед - пов’язані з обмеженим доступом до чистої води: гепатит А, сальмонельози, шигельози, гострі кишкові інфекції (у тому числі холера), ботулізм тощо.

"Однак, з огляду на всі ризики, у постраждалих від підтоплення та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд. Також збільшено запас всіх необхідних ліків", - сказано в повідомленні.

У МОЗ також повідомили про симптоми холери: частий пронос - до 10 і більше разів на добу, блювота, біль у животі.

Через сильну водянисту діарею людина втрачає багато рідини, що призводить до вкрай серйозного зневоднення. У перші дні хвороби людина втрачає до 10 л рідини.

Ознаками вкрай серйозного зневоднення є спрага, сухість у роті; темно-жовтий колір сечі, зменшення кількості сечі під час сечовипускання; головний біль; судоми м'язів; різка зміна рис обличчя: западання очей, посиніння губ та вушних раковин; погіршення стану шкіри: втрата пружності, шкіра легко збирається в складки і довго розправляється, руки та ноги стають зморшкуватими; холодна шкіра за нормальної або зниженої температури тіла; задишка та різка слабкість; запаморочення; прискорене серцебиття та дихання; сонливість, млявість, розгубленість та дратівливість; можлива короткочасна втрата свідомості.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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