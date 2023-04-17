МЗС України прокоментувало збройний конфлікт у Судані

У відомстві закликали сторони конфлікту не допустити загострення ситуації.

У міністерстві закордонних справ, коментуючи ситуацію зі збройним конфліктом у Судані, заявили, що «занепокоєні ескалацією», а також "засуджують насильство". Про це йдеться на офіційному сайті МЗС, інформує ZN.ua .

© Агентство Анадолу

«Закликаємо сторони конфлікту до стриманості та виваженості задля недопущення подальшого загострення протистояння, уникнення подальших жертв серед цивільного населення», – зазначили у відомстві.

У міністерстві переконані, що лише в рамках мирного, інклюзивного діалогу можна досягнути спільного бачення щодо шляхів втілення корінних інтересів суданського народу, насамперед розбудови демократичного та процвітаючого суспільства.

Додається також, що МЗС і посольство України в Єгипті підтримують зв’язок із українськими громадянами в Судані та тримають питання їхньої безпеки на особливому контролі.