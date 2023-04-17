МЗС України прокоментувало збройний конфлікт у Судані
У відомстві закликали сторони конфлікту не допустити загострення ситуації.
У міністерстві закордонних справ, коментуючи ситуацію зі збройним конфліктом у Судані, заявили, що «занепокоєні ескалацією», а також "засуджують насильство". Про це
«Закликаємо сторони конфлікту до стриманості та виваженості задля недопущення подальшого загострення протистояння, уникнення подальших жертв серед цивільного населення», – зазначили у відомстві.
У міністерстві переконані, що лише в рамках мирного, інклюзивного діалогу можна досягнути спільного бачення щодо шляхів втілення корінних інтересів суданського народу, насамперед розбудови демократичного та процвітаючого суспільства.
Додається також, що МЗС і посольство України в Єгипті підтримують зв’язок із українськими громадянами в Судані та тримають питання їхньої безпеки на особливому контролі.
Раніше міністри закордонних справ Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та США закликали припинити військову ескалацію та повернутися до рамкової угоди між цивільними політичними силами та військовими у Судані