МЗС України прокоментувало збройний конфлікт у Судані

У відомстві закликали сторони конфлікту не допустити загострення ситуації.

У міністерстві закордонних справ, коментуючи ситуацію зі збройним конфліктом у Судані, заявили, що «занепокоєні ескалацією», а також "засуджують насильство". Про це йдеться на офіційному сайті МЗС, інформує ZN.ua.

МЗС України прокоментувало збройний конфлікт у Судані
© Агентство Анадолу

«Закликаємо сторони конфлікту до стриманості та виваженості задля недопущення подальшого загострення протистояння, уникнення подальших жертв серед цивільного населення», – зазначили у відомстві.

У міністерстві переконані, що лише в рамках мирного, інклюзивного діалогу можна досягнути спільного бачення щодо шляхів втілення корінних інтересів суданського народу, насамперед розбудови демократичного та процвітаючого суспільства.

Додається також, що МЗС і посольство України в Єгипті підтримують зв’язок із українськими громадянами в Судані та тримають питання їхньої безпеки на особливому контролі.

Раніше міністри закордонних справ Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та США закликали припинити військову ескалацію та повернутися до рамкової угоди між цивільними політичними силами та військовими у Судані


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Rzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапіюRzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапію
Два зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судомДва зрадники з херсонського СІЗО постануть перед судом
"Укроборонпром" відправляє у війська снаряди радянського зразка"Укроборонпром" відправляє у війська снаряди радянського зразка
В Угорщині вирішили піддати сумніву якість українського зернаВ Угорщині вирішили піддати сумніву якість українського зерна
Відносини між політичними спільнотами повинні регулюватися не силою зброї – Папа РимськийВідносини між політичними спільнотами повинні регулюватися не силою зброї – Папа Римський
Блок рекламы


Похожие новости
Резніков планує піти з посади міністра оборони після перемоги УкраїниРезніков планує піти з посади міністра оборони після перемоги України
Нинішній рівень нерішучої підтримки України призведе до патової ситуації на полі бою – глава Мюнхенської конференціїНинішній рівень нерішучої підтримки України призведе до патової ситуації на полі бою – глава Мюнхенської конференції
РФ повернула до участі у війні проти України звільненого у січні генерал-полковника Теплінського – британська розвідкаРФ повернула до участі у війні проти України звільненого у січні генерал-полковника Теплінського – британська розвідка
Переворот у Судані: щонайменше 25 людей загинулиПереворот у Судані: щонайменше 25 людей загинули
Через санкції Росії не вистачає техніки для ведення війни проти України – Мінфін СШАЧерез санкції Росії не вистачає техніки для ведення війни проти України – Мінфін США
ООН призупиняє роботу в Судані через загибель своїх працівниківООН призупиняє роботу в Судані через загибель своїх працівників
Ходжес: витік документів з Пентагону не позначиться на контрнаступі УкраїниХоджес: витік документів з Пентагону не позначиться на контрнаступі України
США ввели додаткові санкції проти представників понад 20 країн через війну РФ проти УкраїниСША ввели додаткові санкції проти представників понад 20 країн через війну РФ проти України
Кулеба про відео страти українського військового: «Російських терористів треба вигнати з України та ООН»Кулеба про відео страти українського військового: «Російських терористів треба вигнати з України та ООН»
Правоохоронці України та Польщі викрили шахрайську схему виманювання грошей за "виїзд" із БахмутаПравоохоронці України та Польщі викрили шахрайську схему виманювання грошей за "виїзд" із Бахмута
Последние новости
Подгружаем последние новости