Росіяни змушують жителів лівобережної Херсонщини покидати власні домівки – ЦНС

При цьому у житлових районах вони розташовують військову техніку.

Російські окупанти змушують жителів окупованої частини Херсонській області, чиї помешкання розташовані вздовж Дніпра, залишити домівки і виїхати з регіону. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

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«У Новій Каховці й в смт Дніпряни окупанти повідомили місцевих мешканців, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра має терміново покинути помешкання. При цьому, ворог розташовує свою техніку в житлових районах цих населених пунктів», – сказано у повідомленні.

Також росіяни продовжують розкрадати українську інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях. Зокрема в смт Брилівка близько 150 окупантів демонтували елеватор на брухт.