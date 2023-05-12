Новостей.COM ⇒
2023-05-12
Очільнику фейкового "фонду майна" Херсонщини повідомлено про підозру
"Голові Фонду майна Херсонської області" інкримінують колабораціонізм.
На окупованій частині Херсонщини жителю Полтави, який наразі керує “фондом майна в Херсонській області”, правоохоронні органи заочно повідомили про підозру,
Наразі підозрюваний забезпечує функціонування незаконно створеного органу при окупаційній владі, прийняття працівників на роботу, затверджує положення про структурні підрозділи так званого "Фонду", видає накази та розпорядження. Зраднику заочно оголошено підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).
Олександра Бритоусова, ZN.ua