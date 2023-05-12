Очільнику фейкового "фонду майна" Херсонщини повідомлено про підозру

"Голові Фонду майна Херсонської області" інкримінують колабораціонізм.

На окупованій частині Херсонщини жителю Полтави, який наразі керує “фондом майна в Херсонській області”, правоохоронні органи заочно повідомили про підозру, повідомляє Офіс генерального прокурора. Посіпака окупантів прибув на Херсонщину разом з ключовими особами російської влади для підтримки загарбницького режиму, інформує ZN.ua.

Очільнику фейкового

Наразі підозрюваний забезпечує функціонування незаконно створеного органу при окупаційній владі, прийняття працівників на роботу, затверджує положення про структурні підрозділи так званого "Фонду", видає накази та розпорядження. Зраднику заочно оголошено підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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