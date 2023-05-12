Очільнику фейкового "фонду майна" Херсонщини повідомлено про підозру

"Голові Фонду майна Херсонської області" інкримінують колабораціонізм.

На окупованій частині Херсонщини жителю Полтави, який наразі керує “фондом майна в Херсонській області”, правоохоронні органи заочно повідомили про підозру, повідомляє Офіс генерального прокурора. Посіпака окупантів прибув на Херсонщину разом з ключовими особами російської влади для підтримки загарбницького режиму, інформує ZN.ua .

Наразі підозрюваний забезпечує функціонування незаконно створеного органу при окупаційній владі, прийняття працівників на роботу, затверджує положення про структурні підрозділи так званого "Фонду", видає накази та розпорядження. Зраднику заочно оголошено підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).