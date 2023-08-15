У Львові начальник Держпродспоживслужби отримав підозру

Керівник пропонував поліцейським щомісячні "відкати" за прикриття корупційних схем.

Прокуратура Львівської області повідомила про підозру начальнику Головного управління Держпродспоживслужби області та керівнику одного із відділів, інформує ZN.ua .

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За даними прокуратури, керівництву інкримінують пропозицію та надання неправомірної вигоди правоохоронцям, щоб вони не реагували на правопорушення. Зокрема, пропозиція складала 2 тисячі доларів щомісячно.

За це працівники поліції повинні були не реагувати на адміністративні та кримінальні правопорушення, вчинені службовцями Держпродспоживслужби. Однак після такої пропозиції правоохоронець заявив до слідчих органів.

"Керівник служби налагодив корупційні схеми — побори від підлеглих керівників структурних підрозділів та місцевих підприємців. Щоб убезпечити свій "бізнес" та деяких своїх підлеглих та уникнути кримінальної відповідальності за це, а також безперешкодного функціонування налагоджених "схем", звернувся з пропозицією до представника правоохоронного органу. За лояльність з їхнього боку пропонував щомісячно надавати 2000 доларів США ", - повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Після першої пропозиції одержання неправомірної вигоди правоохоронець звернувся до правоохоронних органів. Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За даними львівських ЗМІ, Держпродспоживслужбу Львівщини зараз очолює Євген Баркит, другий затриманий – Теодозій Денисяк, начальник відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Держпродспоживслужби у Львівській області.