Під суд піде колаборант з Херсонщини, який налагодив для окупантів залізничне сполучення з Кримом

Йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Державне бюро розслідувань передало до суду справу експравоохоронця з Херсону, який організував залізничне сполучення окупантів з Кримом. Йому інкримінують колабораціонізм, повідомляє ДБР, інформує ZN.ua .

Зрадник одразу підтримав загарбників під час окупації Херсона. За лояльність його призначили заступником начальника будівельно-монтажного управління в незаконно створеному загарбниками підприємстві «Херсонська залізнична дорога». Підприємство діяло за законами РФ , заробітну плату чоловік отримував у рублях та особисто преміював підлеглих у валюті країни-агресора.

Він забезпечував сталу роботу залізниці, брав активну участь у відновленні сполучення з Кримом, яке ворог використовував і для перевезення озброєння. Зрадник організував ремонт будівлі залізничного вокзалу в Херсоні, встановлення рентген-рамок для забезпечення безпеки представників окупаційної адміністрації та військових РФ , які прибували з Криму та інших тимчасово окупованих територій.

ДБР затримало пособника окупантів та наразі він перебуває під вартою. Зрадника обвинувачують у вчиненні умисних дій спрямованих на допомогу державі-агресору, що передбачено ч. 1 ст. 111-2 КК України.