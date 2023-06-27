РФ, ймовірно, планує сховати тіла загиблих на лівому березі Херсонщини – Зеленський

Уже не вперше агресор намагається знищити докази своїх злочинів.

Російські загарбники створили спеціальні групи на тимчасово зайнятому лівому березі Херсонської області, які можуть спробувати приховати тіла жертв підриву Каховської ГЕС і масштабного підтоплення, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні , інформує ZN.ua .

"Маємо інформацію щодо того, що відбувається на окупованій частині Херсонщини. Для цього навіть слова «катастрофа» замало. Російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати й, очевидно, сховати тіла загиблих людей. І це не вперше Росія робить – намагається знищити докази та сліди своїх злочинів на окупованій території. Так вони робили й у Маріуполі, і в інших місцях. Але це така правда, яку не сховати", – наголосив глава нашої держави.

Він також подякував усім, хто допомагає українській розвідці та спецслужбам отримувати потрібні дані!

Через підрив росіянами Каховської ГЕС опинилися під водою 600 квадратних кілометрів Херсонської області, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег. Також підтоплення зазнала Миколаївщина: у Миколаєві рівень води перевищив історичний максимум. 9 червня почала спостерігатися тенденція до зниження рівня води в постраждалій зоні.