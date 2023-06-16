Чутки про холеру в Україні: в МОЗ розповіли про готовність боротися з епідемією

Інформацію про нібито епідемію холери на півдні України почали поширювати після підриву Каховської ГЕС.

Україна готова боротися з епідемією холери, якщо це знадобиться, заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час онлайн-конференції у відповідь на питання журналіста ZN.UA.

«Стосовно готовності до холери, то, безумовно, в нас є і зараз використовуються швидкі тести, ПЛР-тести. Їх кількість цілком достатня на рівні як Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, так і по іншим областям України», - каже Кузін.

За його словами, лікування холерою в стаціонарних умовах - це переважно швидка регідратація, а також використання антибіотиків.

«Зараз кількості саме регідратантів, тобто засобів, які отримує людина з підозрою або з підтвердженням холери, цілком достатньо по всім областям, як за рахунок того, що надійшло в рамках ініціативи ВООЗ, так і від інших міжнародних партнерів», - запевнив чиновник.