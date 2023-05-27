Загарбники зомбують дітей на окупованих територіях Херсонщини — ЦНС

Окупанти намагаються витіснити українську ідентичність.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники продовжують «ідеологічну обробку» дітей. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

Загарбники зомбують дітей на окупованих територіях Херсонщини — ЦНС
Фото ілюстративне
© Минобороны РоSSии/t.me

Зокрема, в Залізному Порту окупанти примусово перетворили приміщення однієї зі шкіл на філію російського руху дітей та молоді – «Движение первых».

Гасло організації — «бути з Росією, бути людиною, бути разом, бути першими».

У ЦНС пояснили, що ідеологічна діяльність цієї мережі спрямована на тотальне витіснення української ідентичності з тимчасово окупованих територій та подальшу інтеграцію українських дітей і молоді в соціально-культурний простір Росії.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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