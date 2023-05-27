Загарбники зомбують дітей на окупованих територіях Херсонщини — ЦНС

Окупанти намагаються витіснити українську ідентичність.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники продовжують «ідеологічну обробку» дітей. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

Фото ілюстративне © Минобороны РоSSии/t.me

Зокрема, в Залізному Порту окупанти примусово перетворили приміщення однієї зі шкіл на філію російського руху дітей та молоді – «Движение первых».

Гасло організації — «бути з Росією, бути людиною, бути разом, бути першими».

У ЦНС пояснили, що ідеологічна діяльність цієї мережі спрямована на тотальне витіснення української ідентичності з тимчасово окупованих територій та подальшу інтеграцію українських дітей і молоді в соціально-культурний простір Росії.