Росія тримає дітей вивезених з України у 43 “таборах перевиховання”

Там перебуває щонайменше 11 тисяч дітей.

Російська окупаційна влада утримує у “таборах перевиховання” щонайменше 11 тисяч українських дітей. Про це написало Міністерство оборони Великої Британії у мережі X.

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“За повідомленнями, щонайменше 11 000 українських дітей утримуються в 43 таборах перевиховання по всій Росії, за тисячі кілометрів від дому”, – повідомили в міністерстві.

У Міноборони Британії підкреслили, що там порушується їхнє право на життя та свободу.

Зазначається, що наведені дані грунтуються на інформації українських посадовців та доповіді Єльської лабораторії гуманітарних досліджень.

Нагадаємо, тисячі українських дітей примусово депортували у Білорусь. Хлопців і дівчат утримують таборах, де над ними знущаються, промивають мізки пропагандою і змушують проходити військову підготовку. До організації цих злочинів може бути причетний самопроголошений очільник Білорусі Аляксандр Лукашенка