Росія тримає дітей вивезених з України у 43 “таборах перевиховання”

Там перебуває щонайменше 11 тисяч дітей.

Російська окупаційна влада утримує у “таборах перевиховання” щонайменше 11 тисяч українських дітей. Про це написало Міністерство оборони Великої Британії у мережі X.

Росія тримає дітей вивезених з України у 43 “таборах перевиховання”
© Getty Images

“За повідомленнями, щонайменше 11 000 українських дітей утримуються в 43 таборах перевиховання по всій Росії, за тисячі кілометрів від дому”, – повідомили в міністерстві.

У Міноборони Британії підкреслили, що там порушується їхнє право на життя та свободу.

Зазначається, що наведені дані грунтуються на інформації українських посадовців та доповіді Єльської лабораторії гуманітарних досліджень.

Нагадаємо, тисячі українських дітей примусово депортували у Білорусь. Хлопців і дівчат утримують таборах, де над ними знущаються, промивають мізки пропагандою і змушують проходити військову підготовку. До організації цих злочинів може бути причетний самопроголошений очільник Білорусі Аляксандр Лукашенка


Андрій Стадник, ZN.ua





Интересные новости
Франція успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракетуФранція успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету
Через смерть водія Україна звернулася з офіційною нотою до Польщі - посолЧерез смерть водія Україна звернулася з офіційною нотою до Польщі - посол
Страйк на кордоні з Польщею: в Мінінфраструктури розповіли, хто та коли може вирішити проблемуСтрайк на кордоні з Польщею: в Мінінфраструктури розповіли, хто та коли може вирішити проблему
Латвійський парламент рекомендував розпочати переговори про вступ України до ЄСЛатвійський парламент рекомендував розпочати переговори про вступ України до ЄС
Орбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у НідерландахОрбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у Нідерландах
Блок рекламы


Похожие новости
Латвійський парламент рекомендував розпочати переговори про вступ України до ЄСЛатвійський парламент рекомендував розпочати переговори про вступ України до ЄС
Данілов: Росіяни хочуть спровокувати в Україні ситуацію, яка була під час революції 1917-1921 роківДанілов: Росіяни хочуть спровокувати в Україні ситуацію, яка була під час революції 1917-1921 років
Росіяни завезли на захоплені території працівників із РФ для ремонту військової технікиРосіяни завезли на захоплені території працівників із РФ для ремонту військової техніки
Спікер Сейму Литви: Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі боюСпікер Сейму Литви: Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою
Питання довгострокової підтримки України є для Німеччини одним із центральних – ШольцПитання довгострокової підтримки України є для Німеччини одним із центральних – Шольц
Снайдер про русифікацію окупованих територій: росіяни не можуть показати себе через щось творче, тому нічого позитивного не виходитьСнайдер про русифікацію окупованих територій: росіяни не можуть показати себе через щось творче, тому нічого позитивного не виходить
Росіяни збили ATACMS, яких не було - ISWРосіяни збили ATACMS, яких не було - ISW
Орбану прозоро натякнули, що в Євросоюзі його ніхто не тримаєОрбану прозоро натякнули, що в Євросоюзі його ніхто не тримає
ГУР: Росіяни мобілізують щомісяця понад 20 тисяч осібГУР: Росіяни мобілізують щомісяця понад 20 тисяч осіб
У Повітряних силах розповіли про нові тактичні прийоми росіянУ Повітряних силах розповіли про нові тактичні прийоми росіян
Последние новости
Подгружаем последние новости