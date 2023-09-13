З Молдови вислали керівника російського пропагандистського агентства

Йому також видали припис про заборону виїзду на 10 років.

Керівника російського агентства Sputnik Moldova, молдавської філія агентства новин Sputnik, яка входить до державного російського медіахолдингу «Росія сєгодня», Вєталія Денісова 13 вересня вислали з Молдови, видавши йому заборону на в'їзд до країни на 10 років, повідомляє видання NewsMaker , інформує ZN.ua .

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Першим про депортацію Денісова повідомив телеграм-канал Sputnik, зазначивши, що співробітники міграційної служби прийшли до Денісова вранці з постановою про депортацію першим же рейсом. Також йому видали припис про заборону на в'їзд до Молдови на 10 років.

У Генінспектораті міграції Республіки Молдова підтвердили, що 56-річного громадянина Росії вислали на 10 років із Молдови.

«Рішення про видворення іноземця ухвалили у зв'язку з його втручанням у внутрішні справи Молдови, що створює загрозу інформаційній безпеці нашої країни», - заявили у міграційній службі.

Прессекретар уряду Молдови Даніел Воде на пресконференції у середу заявив , що Sputnik безперервно займається «поширенням фейків, дезінформацією та пропагандою». Тому, виславши голову цього видання, влада Молдови захищає інтереси громадян.

«Влада не допустить поширення фейкових новин. Установа, до якої входить цей громадянин, безперервно займається інформаційними атаками, брехнею, пропагандою та дезінформацією. Ми маємо чітке посилання — ми захищаємо інтереси громадян Молдови. Ми не повинні дозволяти роз'єднувати нас чи послаблювати країну через пропаганду чи зловмисну інформацію. Це залежить від кожного з нас, від усього суспільства, незалежно від політичної приналежності чи мови, якою ми говоримо», — сказав Воде.

Гендиректор медіагрупи «Росія Сєгодня» Дмітрій Кисельов, уже заявив, що «руйнівна політика молдавської влади переходить усі адекватні межі міждержавних відносин».

Сайти sputnik.md та gagauznews.md заблоковані в Молдові після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну за інформацію, що розпалює ненависть та війну в умовах НП у країні. Після цього Sputnik запустив нові сайти в Молдові, однак в березні 2023 року їх заблокували. Мова про sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.sputniknews.com, sputniknews.ru та md.sputniknews.ru.