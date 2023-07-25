Ван І призначили новим главою МЗС Китаю

Раніше МЗС очолював Цінь Ґан.

Міністра закордонних справ Китаю Цінь Ґана зняли з посади. Про це повідомляє " Інтерфакс " із посиланням на видання Global Times, інформує ZN.ua .

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Призначення на посаду глави МЗС КНР Цинь Ґана відбулось 30 грудня 2022 року. До цього він обіймав посаду посла Китаю у США .

Новим главою МЗС Китаю призначили завідувача канцелярії комісії ЦК КПК із закордонних справ Ван І. Він вже раніше обіймав посаду глави МЗС з 2013 року до призначення Цинь Ґана. Після того, як міністром став Цинь Ґан, Ван І призначили керівником канцелярії комісії ЦК КПК із закордонних справ.

Як повідомляє видання, тоді ЗМІ припускали, що призначення Цінь Ґана збіглося із бажанням Сі Цзіньпіна покращити відносини із США .