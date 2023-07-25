Ван І призначили новим главою МЗС Китаю

Раніше МЗС очолював Цінь Ґан.

Міністра закордонних справ Китаю Цінь Ґана зняли з посади. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на видання Global Times, інформує ZN.ua.

Ван І призначили новим главою МЗС Китаю
© Xinhua

Призначення на посаду глави МЗС КНР Цинь Ґана відбулось 30 грудня 2022 року. До цього він обіймав посаду посла Китаю у США.

Новим главою МЗС Китаю призначили завідувача канцелярії комісії ЦК КПК із закордонних справ Ван І. Він вже раніше обіймав посаду глави МЗС з 2013 року до призначення Цинь Ґана. Після того, як міністром став Цинь Ґан, Ван І призначили керівником канцелярії комісії ЦК КПК із закордонних справ.

Як повідомляє видання, тоді ЗМІ припускали, що призначення Цінь Ґана збіглося із бажанням Сі Цзіньпіна покращити відносини із США.

Останнім часом Цінь Ґан не з'являвся на публіці. У липні він не відвідав саміт АСЕАН у Джакарті. Китай на саміті тоді представляв Ван І.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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