Від російських атак постраждала будівля генконсульства Китаю в Одесі

Росіянам байдуже, куди стріляти.

У результаті російського ракетного удару по Одесі в ніч на 20 липня постраждала будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, інформує ZN.ua .

© Олег Кіпер, Одеська ОДА (ОВА) / Telegram

За його словами, також російські окупанти цілеспрямовано атакували інфраструктуру порту. Внаслідок удару також постраждали адмінбудівлі та житлові будинки.

На провулку Нахімова, де знаходиться генконсульство, працівники поліції тимчасово перекрили рух. Правоохоронці уточнюють перелік руйнувань та пошкоджень в Одесі.

Кіпер уточнив, що під завалами цивільної будівлі знайшли тіло загиблого охоронця 2002 року народження. Також вісім людей зазнали поранень, серед них троє рятувальників. Трьох людей, зокрема працівника ДСНС, госпіталізували в лікарню у стані середньої ступені важкості. У них осколкові поранення та отруєння продуктами горіння.