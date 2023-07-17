У МЗС Китаю закликали продовжити "зернову угоду"

"Китай готовий тісніше взаємодіяти з усіма сторонами домовленостей".

Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що Китай підтримує продовження Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

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" Китай сподівається, що ініціатива з перевезення зерна й надалі виконуватиметься в повному обсязі", – зазначила представниця китайського дипвідомства.

Мао також наголосила, що КНР готова тісніше взаємодіяти з усіма сторонами зернової угоди для досягнення домовленостей щодо забезпечення світової продовольчої безпеки.