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2023-08-15
Адвокат: Через стан здоров'я Митрополита Павла не можуть допитувати, у нього інфаркт
Щоправда, Чекман не повідомив подробиць про стан "Паші Мерседеса".
Учора стало відомо, що митрополита УПЦ МП Павла терміново госпіталізували. А вже сьогодні його адвокат Микита Чекман розповів, що у підозрюваного у розпалюванні релігійної ворожнечі екснамісника Києво-Печерської Лаври діагностували гострий інфаркт міокарда, інформує
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"За офіційною інформацією від закладу охорони здоров?я, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарда", - написав Чекман
А виданню
Вікторія Хмілевська, ZN.ua