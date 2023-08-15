Адвокат: Через стан здоров'я Митрополита Павла не можуть допитувати, у нього інфаркт

Щоправда, Чекман не повідомив подробиць про стан "Паші Мерседеса".

Учора стало відомо, що митрополита УПЦ МП Павла терміново госпіталізували. А вже сьогодні його адвокат Микита Чекман розповів, що у підозрюваного у розпалюванні релігійної ворожнечі екснамісника Києво-Печерської Лаври діагностували гострий інфаркт міокарда, інформує ZN.ua .

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"За офіційною інформацією від закладу охорони здоров?я, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарда", - написав Чекман на своєму Tg-каналі.