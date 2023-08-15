Адвокат: Через стан здоров'я Митрополита Павла не можуть допитувати, у нього інфаркт

Щоправда, Чекман не повідомив подробиць про стан "Паші Мерседеса".

Учора стало відомо, що митрополита УПЦ МП Павла терміново госпіталізували. А вже сьогодні його адвокат Микита Чекман розповів, що у підозрюваного у розпалюванні релігійної ворожнечі екснамісника Києво-Печерської Лаври діагностували гострий інфаркт міокарда, інформує ZN.ua.

Адвокат: Через стан здоров'я Митрополита Павла не можуть допитувати, у нього інфаркт
© Вікторія Рощина/УП

"За офіційною інформацією від закладу охорони здоров?я, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарда", - написав Чекман на своєму Tg-каналі.

А виданню "Суспільне" адвокат заявив, що зараз митрополит відновлюється після операції. Як наслідок, "тепер допити в межах судових справ зобов’язані зупинити" через стан здоров’я підозрюваного".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ
РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"
Війська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: картаВійська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: карта
Минулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — ФедоровМинулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — Федоров
На ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНСНа ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНС
Блок рекламы


Похожие новости
Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Будемо готувати рішення – ЗеленськийДуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Будемо готувати рішення – Зеленський
Потрібні люди: в ЗСУ розповіли, яку кількість українців можуть мобілізуватиПотрібні люди: в ЗСУ розповіли, яку кількість українців можуть мобілізувати
Окупанти розпочали підготовчі дії для проведення осіннього призову на ТОТ — ЦНСОкупанти розпочали підготовчі дії для проведення осіннього призову на ТОТ — ЦНС
Поліція встановила автора відео прильоту по Кривому РогуПоліція встановила автора відео прильоту по Кривому Рогу
У поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по СумахУ поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по Сумах
У Москві через атаку дронів є постраждалий. Відео наслідківУ Москві через атаку дронів є постраждалий. Відео наслідків
Втрати РФ на бахмутському напрямку більші, ніж під час війни в Афганістані — ЧереватийВтрати РФ на бахмутському напрямку більші, ніж під час війни в Афганістані — Череватий
Виїзд з країни: чи можуть чоловіки перетнути кордон з 1 серпняВиїзд з країни: чи можуть чоловіки перетнути кордон з 1 серпня
В Угорщині закликали Україну до переговорів з РФ через нібито "провалений" контрнаступВ Угорщині закликали Україну до переговорів з РФ через нібито "провалений" контрнаступ
Блащак: Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділБлащак: Через 18 років до польської армії повертається ракетно-артилерійський підрозділ
Последние новости
Подгружаем последние новости