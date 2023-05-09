На замку в Естонії вивісили плакат із написом: «Путін – військовий злочинець»

Музей заявив, що проводить акцію з посланням про те, що війна в Україні – військовий злочин.

Нарвський музей в Естонії розмістив на стіні замку плакат із зображенням російського президента Владіміра Путіна. Зображення розмістили так, щоб його було видно з боку Івангородської фортеці (Ленінградська область РФ), інформує ZN.ua.

На замку в Естонії вивісили плакат із написом: «Путін – військовий злочинець»
© Дмітрій Федоткін/ERR

"Це не провокація, а заздалегідь спланована музеєм та організацією Propastop інсталяція, яка провисить кілька днів. Ми повинні пам'ятати про те, що поряд з нами йде повномасштабна війна, розв'язана Путіним. Ми вважали за необхідне розмістити цю інсталяцію і нагадати про те, що все має свою ціну", - сказала у вівторок директор Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова, передає ERR.

У той же час директор музею визнала, що нагадувати про це "в такий сумний та знаковий День перемоги над фашизмом" було важко.

Метою акції, за словами організаторів, є розвінчання пропаганди та хибної інформації, що розповсюджується у російських ЗМІ.

Фотографії плаката на стіні замку, опубліковані в соціальних мережах музею, мають короткий коментар "Тут кордон!".

Послання нагадує, що сьогоднішня війна, розв'язана Росією, є військовим злочином.

Російське вторгнення 24 лютого 2022 року розділило життя мільйонів українців на «до» та «після». Віддаючи данину пам'яті загиблим у Другій світовій, ми зараз обпалені своєю війною. Зібрати, зберегти та осмислити цей досвід важливо, щоб вшанувати пам'ять мертвих та застерегти живих. Про перші спостереження та попередні висновки читайте у дослідженні на підставі національних опитувань у статті Петра Бурковського "Війна очима цивільних: як людські долі переплітаються в національну пам'ять".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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