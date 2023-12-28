Світ може повернутися до епохи "віку імперій", коли "сила робить право" і всі страждають – очільник МЗС Естонії

"Міжнародні інституції зараз дуже часто здаються безсильними, у кращому випадку, протистояти найсерйознішим викликам нашого часу. У гіршому випадку вони є співучасниками їх уможливлення".

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Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що міжнародні інституції мають реформуватися на тлі викликів глобальній безпеці. Про це повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua .

За його словами, повномасштабне вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в міжнародній системі, які ризикують фатально підірвати віру людей у ??неї.

"Триваюча варварська загарбницька війна Росії проти України не просто зламала систему. Вона використовувала деякі зі своїх численних недоліків, щоб принизити, очевидно, нездійсненні норми та цінності. Якщо так триватиме, ми всі врешті-решт втратимо інтерес до збереження системи", – зазначив Цахкна.

Глава МЗС наголосив, що Естонія вважалася лідером думок в ЄС протягом всієї війни в Україні, висуваючи пропозиції щодо закупівлі боєприпасів і переслідування російського керівництва через спеціальний трибунал.

Тепер Естонія розширює свої заклики до фундаментальних змін, а глав дипломатії зауважує, що "єдина впевненість" у світі, "це те, що існуюча міжнародна система не може довго існувати без змін".

"Міжнародні інституції зараз дуже часто здаються безсильними, у кращому випадку, протистояти найсерйознішим викликам нашого часу. У гіршому випадку вони є співучасниками їх уможливлення. Оскільки довіра швидко втрачає, вся система ризикує розвалитися. Це означало б повернення до епохи "віку імперій", коли "сила робить право" і всі страждають", – сказав він.

За його словами, використання Росією права вето у Раді Безпеки ООН відродило глобальний інтерес до реформи організації.

"Раді Безпеки потрібні додаткові постійні члени, щоб краще відображати наш сучасний світ. Слід також нагадати, що вона несе основну, а не виключну відповідальність за міжнародний мир і безпеку. Ми повинні захистити світ від країн, які зловживають правом вето", – розповідає Цахкна

Міністр закордонних справ також закликав переглянути основоположний Римський статут Міжнародного кримінального суду, щоб забезпечити включення відповідальності за злочин агресії.