СБУ завершила розслідування щодо митрополита Павла: його судитимуть за двома статтями

До суду було спрямовано обвинувальний акт щодо священика.

Служба безпеки України завершила розслідування і спрямувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебідя), який має кілька підозр за статтями Кримінального Кодексу, повідомила пресслужба СБУ в Telegram, інформує ZN.ua .

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У цій справі священика обвинувачують у вчиненні правопорушень за частиною 2 статті 161 (повторне порушення рівноправності громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями) і частиною 3 статті 436-2 (повторне виправдовування, визнання правомірною та заперечення агресії Росії проти України). Статті передбачають покарання у вигляді до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.