У Повітряних силах прокоментували вибухи у Москві

«Говорити про російський спокій у глибинці вже не доводиться».

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи вибухи в Москві вночі 30 липня, заявив, що російська столиця вже не спокійне місце у глибинці країни. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

У Повітряних силах прокоментували вибухи у Москві
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"У Росії завжди щось літає, і в Москві зокрема. Є ті, кого війна "не стосується" - вона вже стосується. Вже є певні настрої в Росії - щось прилітає, і гучно… Тому говорити про російський спокій у глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, чого хотіли", – зазначив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, в Росії головні телеканали в ранкових випусках новин не стали повідомляти про атаку безпілотників по урядовій вежі "Москва-Сіті", а зосередились на запланованому в Санкт-Петербурзі параді Військово-морського флоту за участю Владіміра Путіна.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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