Новостей.COM ⇒
2023-10-26
У Повітряних силах зазначили, що війська РФ збиратимуть дрони з усього, що буде під рукою
Ігнат заявив, що на фронті FPV-дронів окупантів стає все більше.
Війська РФ збиратимуть дрони з усіх наявних засобів, зазначив в
© АрміяInform
За його словами, окупанти вироблятимуть БПЛА з усього, що буде під рукою.
"Замовлятимуть з Китаю та інших країн. Те, що летить з вибухівкою і системою навігації. Дронів різних типів стає все більше, зокрема FPV-дронів", — розповів речник.
Він також зазначив, що основною проблемою для фронту є боротьба з FPV-дронам. Ігнат також нагадав, що війська РФ використали впродовж вересня для атак України понад півтисячі дронів. Через таке їх масове використання, на думку речника, у Росії може виникнути дефіцит БПЛА.
Анна Конюченко, ZN.ua