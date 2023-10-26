У Повітряних силах зазначили, що війська РФ збиратимуть дрони з усього, що буде під рукою

Ігнат заявив, що на фронті FPV-дронів окупантів стає все більше.

Війська РФ збиратимуть дрони з усіх наявних засобів, зазначив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує ZN.ua .

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За його словами, окупанти вироблятимуть БПЛА з усього, що буде під рукою.

"Замовлятимуть з Китаю та інших країн. Те, що летить з вибухівкою і системою навігації. Дронів різних типів стає все більше, зокрема FPV-дронів", — розповів речник.